الاتحاد الأوروبي يدرج أفراداً وكيانات سورية على القائمة السوداء

أُدرج الاتحاد الأوروبي 6 أفراد و5 كيانات قانونية ذات صلة بسورية على القائمة السوداء، حسبما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي.



وأوضح البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق على تنفيذ إجراءات تقييدية إضافية ضد هؤلاء الأفراد والكيانات بناءً على تقدير خطورة الوضع في سورية.



وفقًا للبيان، شملت العقوبات كلاً من فراس الأخرس.

كما شملت العقوبات مهند الدباغ.

وفهد درويش رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.

وبلال النعال، وهو عضو في مجلس الأعمال السوري الروسي.

وشملت العقوبات أيضاً يسار إبراهيم, وهو مستشار اقتصادي في القصر الجمهوري وعضو في المجلس الاقتصادي.

إضافة إلى رجل الأعمال محمود الدج الذي يمتلك عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة.

كما طالت العقوبات أيضاً عدد من الشركات منها “الدج غروب” التي يديرها محمود الدج، وشركة “أجنحة الشام” ، وكالة “فري بيرد للسفريات”، “إيلوما للاستثمارات الخاصة JSC”، وشركة العقيلة.

وأوضح البيان أنه سيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات المشمولة بالقرار التقييدي، تحت طائلة القانون.



وكالات