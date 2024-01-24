العثور على مفقودَين بأحد الجروف الصخرية باللاذقية

عثرت السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية على جثتين ملقيتين في إحدى التضاريس الصخرية بناحية حرف المسيترة، التابعة لمنطقة القرداحة في ريف اللاذقية.

أفادت وزارة الداخلية بأن ناحية حرف المسيترة قد تلقت إخطاراً يفيد بوجود جثتين مجهولتين في منطقة الشقوق بإحدى التلال الصخرية ضمن نطاق الناحية.

فور تلقي الإخطار، انتقلت دورية من الناحية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والإسعاف، وشاركت هيئة الكشف الطبي والقضائي وفرقة الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث.

وبعد التحقيق، تبين أن الجثتين تعرضتا لإطلاق النار، وتعودان لشخصين يُدعى (رحيل . ش) وهو من مواليد عام 1984، و(فادي . ا) الذي ولد في عام 1975.

تم الإبلاغ عن اختفائهما وتم تسجيل بلاغ بشأن اختفائهما منذ عدة أيام.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى الباسل في القرداحة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتم بدء التحقيقات لتحديد الأسباب والكشف عن الجناة.

وزارة الداخلية