مقتل 5 قياديين موالين للجيش الأمريكي بانفجار سيارة في محافظة الرقة

وقع انفجار كبير في ريف محافظة الرقة، قرب أحد أهم السدود المائية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي.

وقتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، وأصيب آخرون جراء انفجار في سيارة عسكرية محملة بألغام متفجرة في نقطة عسكرية تابعة لـ “قسد”، بالقرب من سد الطبقة في ريف الرقة الغربي.

ويرجح أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، سواء كان ناتجًا عن استهداف طائرة مسيرة تركية، أو خطأ فني، أو هجوم أرضي، وقد فرض المسلحون الموالون للجيش الأمريكي طوقًا أمنيًا وعسكريًا في المنطقة المحيطة بموقع الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان وفقاً لسبوتنيك.

وتسيطر قوات “قسد” التي تدعمها الولايات المتحدة على سد الطبقة، والذي يعتبر أحد أهم السدود المائية في سوريا، حيث يلعب دورًا مهمًا في توليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للشرب والري في شرق سوريا.

في وقت سابق هذا الشهر، شنت طائرات مسيرة هجومًا على موقع تابع للمخابرات الأمريكية وقوات “قسد” في بلدة هيمو بريف القامشلي، وهو الهجوم الثاني خلال عشرة أيام، و الموقع المستهدف يضم مركزًا استخباريًا أمريكيًا، ومحاكم للمتورطين في “داعش”.

يُشار إلى أن القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت لأكثر من 100 هجوم منذ أكتوبر 2023، باستخدام القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.