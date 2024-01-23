الجيش الأميركي يعلن عن وفاة عنصرين فقدا في مداهمة لقارب إيراني

أعلن مسؤولون في الجيش، الأحد، أن موقع اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية الذين فقدوا في خليج عدن هذا الشهر أثناء مداهمة قارب يحمل أسلحة إيرانية لم يتم تحديده بعد، بعد جهود بحث مكثف، وتم تأكيد وفاتهم بعد تغيير وضعهم إلى “متوفين”.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية على موقع إكس إلى أن الإعلان عن فقدهما تم بعد انطلاقهما في 11 يناير على متن القارب قرب سواحل الصومال.

الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، نعى الضحيتين وأكد أنهما من محاربي القوات الخاصة، معبرًا عن الاعتراف والتقدير لتضحياتهم.

وأشار البيان إلى أن عملية بحث مشتركة نُفذت بمساهمة الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان لتمشيط أكثر من 54 ألف كيلومتر مربع من المحيط بحثًا عن الفردين المفقودين، وأعلنت القيادة المركزية أن المهمة أصبحت الآن عملية انتشال.

يأتي ذلك في سياق الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى إعاقة التجارة العالمية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.



سكاي نيوزعربية



