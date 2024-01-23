23-01-2024
عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض غدا الثلاثاء
أكدت الجمعية الفلكية السورية أن ما سيحدث غداً الثلاثاء هو انفجار إحدى البقع الشمسية المقابلة للأرض، وستتولد عنها رياح شمسية محملة بالأيونات أي الشحنات الكهربائية تسمى اصطلاحاً العاصفة المغناطيسية، يتصدى لها الغلاف الجوي الأعلى في طبقة الإينوسفير، تأثيرها سيكون ضعيف جداً لأنها من النوع /G1/، ولن تؤثر على البث الإذاعي والتلفزيوني أو الحياة كما لن تكون ملحوظة، وستحدث عند الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت دمشق، لكن رغم ضعف العاصفة إلا أنها تشكل فرصة للعلماء لدراسة تأثير الانفجارات والرياح الشمسية بمختلف المستويات على الأرض.
الجمعية الفلكية السورية
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