روسيا تعلن عن تسيير دوريات جوية على حدود الجولان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء تنفيذ دوريات عسكرية جوية على طول خط فض الاشتباك بين سوريا والجولان المحتلة من قبل إسرائيل جنوب سوريا، أفاد الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس “المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا”، أن القوات الجوية الروسية بدأت دورياتها على طول “خط برافو” الفاصل بين مرتفعات الجولان المشتركة بين سوريا وإسرائيل.

وأوضح كوليت أن الهدف من هذه الدوريات هو مراقبة الوضع على خط الفصل بين الجانبين، قامت وحدات طيران الجيش التابعة لقوات الفضاء الروسية بتنظيم هذه الدوريات على طول “خط برافو”، الذي يُعرف بخط الفصل بين المناطق.

تأتي هذه الدوريات بعد إعلان الدفاع الروسي عن نشر نقطتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، بهدف مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وأكد الأدميرال كوليت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصدي لتصاعد التوترات في المنطقة.



في تطورات سابقة، أعلنت روسيا عن استئناف دورياتها في جنوب سوريا في تشرين الثاني من عام 2023 بعد غياب دام لأكثر من عام، وتأتي هذه الدوريات في سياق جهود روسيا للمحافظة على الاستقرار في المنطقة ومتابعة اتفاقات وقف الأعمال القتالية بين القوات السورية والإسرائيلية.