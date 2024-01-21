من هو قائد استخبارات فيلق الـقـدس الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن استشهاد مسؤول في استخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الحاج حاج صادق أوميد زاده، ونائبه، نتيجة للقصف الذي نفذته إسرائيل في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن سقوط 10 ضحايا، وأكد الحرس الثوري في بيان وفاة “خمسة مستشارين عسكريين إيرانيين” و”عدد من عناصر القوات السورية” في هذا الهجوم، واتهم إسرائيل بالوقوف وراءه.

تشير المعلومات إلى أن إسرائيل شنت ضربة كبيرة ضد طهران باغتيال العميد حاج صادق أوميد زاده، قائد استخبارات فيلق القدس في سوريا، ونائبه غلام الحاج محرم، الجنرال أوميد زاده كان مقربًا من الجنرال رضي موسوي، الذي اغتالته إسرائيل في ديسمبر الماضي، يبلغ من العمر 58 عامًا وكان حاضرًا في سوريا إلى جانب الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل في العراق عام 2020.

تشير منصة “قدس” التابعة للحرس الثوري إلى أن أوميد زاده كان حاضرًا في دمشق منذ بداية الحرب في سوريا إلى جانب سليماني، وكان موقع الهجوم الإسرائيلي استهدف وحدة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، حيث كان أوميد زاده ومعاونوه في المبنى، وأسفر عن مقتل “الحاج غلام” الذي كان يرافقه، تعتبر هذه الضربة استمرارًا للتصعيد بين إسرائيل وإيران، وقد هددت الجانب الإيراني بالرد على الهجمات الإسرائيلية في سوريا.