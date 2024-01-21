توقيع اتفاقية تعاون سياحي بين سورية والعراق

وقع محمد رامي مرتيني، وزير السياحة، اتفاقًا تنفيذيًا مع نظيره العراقي الدكتور فكاك البدراني، بهدف تعزيز التعاون السياحي بين سورية والعراق.

يهدف هذا التعاون إلى توفير تسهيلات إضافية للمجموعات السياحية في المجالات الثقافية والعلاجية والدينية، إضافة إلى تعزيز فرص التسوق وتبادل الاستثمارات.

وتم أيضًا التنسيق لإقامة معارض ومؤتمرات، وتعزيز التسويق السياحي.

تمت هذه الخطوة خلال زيارة وزير السياحة إلى بغداد للمشاركة في حفل اختتام المسرح العربي في دورته الـ14.

وفي إطار الحوار، دعا الوزير مرتيني نظيره العراقي لزيارة سورية واكتشاف الثروات السياحية الغنية التي تتمتع بها، خاصةً بعد مناقشة التحضيرات لإقامة ملتقى الشباب السوري العراقي في سورية.

كما التقى وزير السياحة مرتيني ممثلين عن عدة شركات سياحية عراقية، مع التركيز على السوق السياحية السورية، وذلك بحضور مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور.



الوطن أون لاين