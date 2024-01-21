القبض على شبكة احتيال وتزوير جوازات وفيز سفر في ريف دمشق

نجح فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق في إلقاء القبض على شبكة تتألف من ستة أشخاص مختصة في تزوير جوازات السفر، التأشيرات، والإقامات، وارتكاب جرائم الاحتيال على الأفراد الراغبين في السفر للعمل خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشبكة الإجرامية كانت تعمل ضمن شركة غير مرخصة في منطقة (التل).

تم العثور في مكتبهم على 26 جواز سفر مزور واستمارات تأشيرات عمل وإقامات مزورة، إضافة إلى مبلغ مالي بلغ 73 مليون ليرة سورية.

كما تم ضبط 6 جوازات سفر مزيفة، وتبين بالتحقق منها لدى إدارة الهجرة والجوازات أنها غير مقيدة بأي قيود.

خلال التحقيق، اعترف المشتبه بهم بتنفيذ عمليات نصب واحتيال عن طريق وعود كاذبة للمواطنين بتوفير فرص عمل وتأمين تأشيرات سفر وإقامات مزورة.



وزارة الداخلية