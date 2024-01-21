مصر... إجراءات مكثفة للتعامل مع أزمة السكر التي تشهدها البلاد
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، آخر المستجدات المرتبطة بإجراءات التعامل مع أزمة السكر التي تشهدها البلاد.
وقال معاون الوزير، أحمد كمال: إن "ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين".
وكشف عن أن "الوزارة وشركاتها التابعة تعاقدت في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية، وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجاري تكرير باقي الكمية لضخها بالأسواق".
وأضاف أنه "تم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو أيضاً".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، عصام البديوي، إلى أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام؛ لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر، مشيراً إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.
إضافة تعليق جديد