10 أطباء يتقدمون يومياً للحصول على جواز سفر
كشف نقيب رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء عماد سعاده، أن النقابة يردها حوالي 10 طلبات من أطباء يرغبون في الحصول على وثيقة السفر.
وأوضح سعاده،أن معظم الأطباء الذين يقدمون طلبات للسفر هم من الأطباء الجدد وليس من القدامى، معتبراً أن من الأسباب التي تدفع هؤلاء الأطباء إلى السفر هو عدم وجود أفق واضح لهم في المستقبل بمعنى أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يبدأ بالعمل، على حين في المقابل فإن الأطباء القدامى أوضاعهم أفضل بكثير.
وبين سعاده أن نسبة 97 بالمئة من الأطباء يعتمدون على مدخول عيادتهم الخاصة وليس على رواتبهم حتى إن الكثير من الأطباء يدفعون فوق رواتبهم أجرة مواصلات مثلاً للوصول إلى المشفى الذي يعملون به.
ورأى سعاده، أنه لا يمكن أن تصدر تعرفة تتوافق مع الواقع الحالي وبذلك فإن التعرفة لا يمكن أن تكون حلاً لموضوع أجور الأطباء، موضحاً أنه بمجرد ورود شكوى بحق أي طبيب في موضوع التعرفة فإنه يتم معالجتها.
الوطن
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