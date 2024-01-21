روسيا تزيد بشكل كبير صادراتها من الغاز والنفط إلى الصين
أعلنت روسيا عن زيادة صادراتها بشكل كبير من الغاز والنفط إلى الصين خلال عام 2023.
وحسب بيانات الجمارك الصينية، فإن الصين استوردت حوالي 8 ملايين طن من الغاز الروسي المسال مقابل 5.18 مليار دولار.
كما بلغت الزيادة في الإمدادات 23% مقارنة بعام 2022، حيث اشترت الصين 6.5 مليون طن من الغاز المسال الروسي مقابل 6.883 مليار دولار، وفق الجمارك الصينية.
وبحسب البيانات، في شهر كانون الأول فقط اشترت الصين 519.2 ألف طن من الغاز المسال الروسي مقابل 390 مليون دولار.
وذكرت البيانات، ارتفعت صادرات روسيا من النفط إلى الصين خلال العام الماضي بزيادة 24٪ عن عام 2022، حيث بلغت 107 ملايين طن، بقيمة 60.6 مليار دولار.
ووفق البيانات، في مطلع العام الحالي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بلغت 22.7 مليار متر مكعب خلال عام 2023، وهو ما يزيد بـ700 مليون متر مكعب عن الالتزامات التعاقدية.
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