غوغل ستقوم بعمليات تسريح بسبب الذكاء الاصطناعي

حذرت شركة غوغل، الموظفين من أن هناك المزيد من عمليات تسريح العمال مع التركيز على أولويات جديدة.

وأكدت الشركة أنها ستلغي بضع مئات من الوظائف من فريقها الإعلاني العالمي، وسط حملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة والإبداع، كما قامت الشركة بتسريح حوالي 100 موظف في ذراعها على “يوتيوب”.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه تم إمهال العاملين في "يوتيوب" شهرين للعثور على وظائف جديدة داخل الشركة قبل أن يصبح فصلهم ساري المفعول.

وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل: هناك المزيد من عمليات تسريح العمال في عملاق محرك البحث مع التركيز على أولويات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بيتشاي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين اطلعت عليها وكالة "فرانس برس": هذه التخفيضات في الأدوار ليست على مستوى التخفيضات في العام الماضي، ولن تمس كل فريق، لكنني أعلم أنه من الصعب للغاية رؤية الزملاء والفرق تتأثر.

وأضاف: تم الإعلان بالفعل عن العديد من هذه التغييرات، على الرغم من أنها ستستمر في اتخاذ قرارات محددة لتخصيص الموارد على مدار العام عند الحاجة، على الرغم من أنها ستكون مقدمًا، وقد تتأثر بعض الأدوار.

وكانت شركة غوغل، قامت بتسريح حوالي 12 ألف شخص في هذا الوقت من العام الماضي، أي حوالي ستة بالمائة من قوتها العاملة، في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.



