تحرير مخطوفة وإلقاء القبض على الخاطفين في حمص

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول تعرض مواطنة تدعى «رنا . م» للخـطف من قبل عصـابة أثناء محاولتها مغادرة القطر إلى بلد مجاور بطريقة غير مشروعة.

وبينت وزارة الداخلية في منشور لها على صفحتها على الفيسبوك قيام الخـاطفين بالتواصل مع والدتها وإرسال مقاطع صوتية وفيديوهات وصور للمخـطوفة تظهر تعرضها للتعـذيب بقصد ابتزاز ذويها لإجبارهم على دفع فدية قدرها سبعة وتسعين مليون ليرة سورية مقابل تركها.

وأوضحت أنه ومن خلال المتابعة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على أحد أفراد العصـابة المدعو «مصطفى . ع»وبالتحقيق معه اعترف بأنه يعمل ضمن شبكة لتهـريب الأشخاص خارج القطر وقام بنقل المخـطوفة رنا على متن مركبته نوع «هيونداي فيرنا» وتسليمها لأحد مهـرّبي الأشخاص لقاء مبلغ مالي بالقرب من قرية «أم جامع» بريف حمص الغربي وتم إعداد كـمين لشخص آخر من هذه الشبكة يدعى «محمد . م»

وأُلقي القبض عليه على متن دراجته النـارية أثناء حضوره لاستلام الفدية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على العمل ضمن شبكة لتهـريب الأشخاص والخـطف وحضوره من أجل استلام الفدية المالية وعلى إثر ذلك جرى ترك المخـطوفة رنا من قبل الخـاطفين نتيجة انفضاح أمرهم وتوقيف أحد شركائهم.

وذكرت الداخلية أنه بالتحقيق مع المخطوفة رنا اعترفت بمحاولتها مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة وتعرضها للخـطف وقيام الخـاطفين لاحقاً بتركها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم حجز المركبة والدراجة المذكورتين، ومازالت الأبحاث مستمرة لكشف باقي أفراد العصابة وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء أصولاً.