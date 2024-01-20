القبض على لص سيارات بحلب

في إطار الجهود المبذولة من قبل الوحدات الشرطية في مكافحة الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها تمكن قسم شرطة باب الفرج بحلب من إلقاء القبض على شخص لإقدامه على سرقة حقيبة جلدية من ضمن مركبة أثناء ركنها بالشارع العام وبداخل الحقيبة أوراق خاصة وختم وكيس بضمنه مبلغ مالي قدره (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية.

بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بسرقة الأشياء المذكورة بعد فتح باب المركبة بواسطة مفتاح مطابق وشراء جهاز خليوي من أصل المبلغ المالي المسروق ، وبدلالة المقبوض عليه تم مصادرة الجهاز الخليوي واسترداد الحقيبة الجلدية وباقي المبلغ المالي المسروق.

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.