رئيس لجنة مربي الدواجن: استيرادالبيض خط أحمر

قال رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين، إن استيراد البيض خط أحمر، وغير ممكن لأنه سيؤثر على عمل المربّين، إلى جانب أن كمية الإنتاج لدينا جيدة وكافية ولكن المشكلة في القوة الشرائية، حيث يبدأ سعر طبق البيض من 58 ألف ليرة، ويزداد تبعاً لتكاليف الشحن والنقل.

وأشار سعد الدين الى أن أسعار البيض في الدول المجاورة أعلى بنحو 50%، أما في لبنان أقل ولكن لا يقارن سوق الاستهلاك في لبنان مع سورية، لافتاً إلى أن قرار استيراد أي مادة هو مقتل لإنتاجها، ولطالما شجعت رئاسة مجلس الوزراء والحكومة على الإنتاج.

وأوضح سعد الدين، أن التعليمات التنفيذية المتعلقة برفع سعر المازوت الزراعي لم تصدر بعد، ويجب منح مربّي الدواجن الكميات اللازمة لهم بسعر 8000 ليرة كي لا يلجؤوا للشراء من السوق السوداء بـ16000 ليرة، لافتاً إلى أن 20% فقط من المخصصات كانت توزع على المربين، ويضطرون للشراء بأسعار أعلى.

وبيّن أن رفع سعر المازوت سيرفع التكاليف ولكنه لا يؤثر على سعر المنتجات لأنها تخضع لقانون العرض والطلب.



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