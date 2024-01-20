22 مليار ليرة أرباح الشركة العامة لكابلات دمشق

تتميز منتجات الشركة العامة لكابلات دمشق بالجودة العالية لمطابقتها للمواصفات العالمية إضافة إلى كونها ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها سورية من حرب وحصار اقتصادي بقيت محافظة على جودة منتجاتها ومواصفاتها العالية التي أكسبتها ثقة المستهلك والقدرة التنافسية.

الشركة العامة لكابلات دمشق.. إنتاج ومبيعات

وتوضح مؤشرات الشركة العامة لكابلات دمشق الانتاجية والتسويقية عن تحقيق ارقام انتاجية ومبيعات جيدة رغم كل الظروف التي واجهتها خلال العام الماضي نتيجة صعوبة تأمين المواد الاولية الاساسية من النحاس والالمنيوم الا انها تمكنت وبجهود ادارتها وعمالها من تجاوز هذه المشكلة وتوفير المادة الاولية بكل السبل

وأوضح مدير الشركة المهندس عدنان أبو نامير أن الشركة أنتجت العام الماضي كمية ٢٧٥٨ طن وقيمتها ٢٢٧ مليار و٣٥٨ مليون و٧٠٥ الف ليرة وبالمقارنة مع العام ٢٠٢٢ والتي بلغت فيه كمية الإنتاج ٣١٧٦طن وبقيمة ١٢١ مليار و٣٧٠ مليون و٤٧٧ الف ليرة نجد ان هناك زيادة في القيمة بلغت ١٠٦ مليار ليرة موضحاً أن النقص في كميات الانتاج جاء نتيجة صعوبة تامين المادة الأولية خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وبين المهندس أبو نامير أن كمية مبيعات الشركة خلال العام الماضي ٢٠٢٣ نحو ٢٢٤ مليار و٦٦٤ مليون و٩٩٨ ألف ليرة في بينما كانت في العام ٢٠٢٢ نحو ١١٠ مليار و٦٤٦ مليون و١٧٤ ألف ليرة محققة زيادة بالمبيعات لصالح العام ٢٠٢٣ بلغت ١١٤ مليار ليرة.

تقديرات الأرباح

وبحسب مدير الشركة فإن الأرباح التقديرية للعام ٢٠٢٣ تصل إلى نحو 22.4 مليار ليرة بينما كانت في العام ٢٠٢٢ ما يقارب ١٨.٨ مليار ليرة محققة زيادة لصالح العام الماضي بلغت نحو٣.٦ مليار ليرة مع الإشارة إلى أن الميزانيات الختامية للشركات للعام السابق لا تصدر قبل نهاية الشهر الثالث من العام التالي.

وأشار المهندس أبو نامير إلى أهم الصعوبات التي تواجه الشركة منها النقص في اليد العاملة المتخصصة اضافة الى الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي وانخفاض الجهد الأمر الذي يسبب نقصا في الإنتاج وزيادة في الهوالك وحدوث أعطال بالدارات الالكترونية للآلات.

أسعار الكابلات

ويأمل مدير الشركة في العام الجاري ٢٠٢٤ توفير القطع اللازم لشراء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج مشيراً إلى أن جميع المواد الداخلة في إنتاج الكابلات مستوردة وكذلك رفد الشركة باليد العاملة المتخصصة تعويضاً عن حالات التسرب الطارئ. واوضح المهندس عدنان أبو نامير إلى أن أسعار كابلات دمشق (حوش بلاس) ملائمة في السوق وبجودتها المعهودة وهي مطلوبة في السوق المحلية ومنافسة.

تزوير

ويؤكد مدير الشركة بحسب ما ذكر موقع سوا نيوز وجود حالات تزوير لمنتجات الشركة في السوق المحلية، وداعيا المواطنين إلى التأكد من ماركة منتجات الشركة قبل الشراء والتوجه للشراء من الموزعين المسجلين في الشركة أو عبر نافذة البيع في المديرية التجارية في الشركة والإبلاغ عن حالات التزوير بعد التأكد من ذلك لمن لديه الخبرة.

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