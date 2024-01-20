سرقة 6 أطنان طحين في حلب 

في إطار ملاحقة الأشخاص المتاجرين في مادة الدقيق التمويني المدعوم ومن خلال المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي بحلب حول وجود شخصين يقومان بالاتجار في مادة الدقيق (الطحين) وبعد المراقبة ونصب الكمين اللازم تمكنت إحدى دوريات الفرع المذكور من إلقاء القبض على المدعوَين (أحمد . ح) و(أحمد . م) بالجـ.رم المشهود أثناء قيامهما بإفراغ حمولة المركبة التي كانت بحوزتهما من مادة الدقيق في مستودع بمحلة البياضة ، وبتحري المستودع ضبط بداخله ( 131 ) مئة وواحد وثلاثون كيس من مادة الدقيق التمويني المدعوم ما يعادل حوالي ستة أطنان ونصف الطن وخمس كراتين بضمنها مادة الخميرة ومنخلة يدوية وميزان إلكتروني وآلة لدرز وخياطة الأكياس.

تم تنظيم الضبط اللازم وإعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل فرع الأمن الجنائي وتسليمهم الكمية المضبوطة ، والتحقيقات لا تزال مستمرة مع المقبوض عليهما أصولاً.