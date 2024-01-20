الاحتلال الأمريكي يستنفر في سوريا

شهدت قواعد الاحتلال الأميركي في محافظتَي الحسكة ودير الزور، شرق سوريا، ليل الاثنين – الثلاثاء، استنفارًا عاليًا بسبب الضربات الإيرانية التي استهدفت مقرًّا تابعًا لـ«الموساد» الإسرائيلي في أربيل بالعراق ومواقع تنظيمات إرهابية في إدلب بسوريا وفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية.

يبدو أن القوات الأميركية تخشى تجدّد الضربات الإيرانية وتوجيهها لقواعدها أو تكثيف هجمات فصائل المقاومة العراقية ضدها، تزامنت حالة الاستنفار مع تحركات للقوات الأميركية في قاعدة «هيمو» غربي القامشلي وخروج شاحنات عسكرية منها نحو قاعدة تل بيدر في ريف الدرباسية،.

أكدت مصادر ميدانية أن «القوات الأميركية في قاعدة هيمو نفذت انسحابًا مؤقتًا وعادت إليها صباح اليوم، وتقول المصادر إن هذا الانسحاب كان وقائيًا بناءً على معلومات عن نيات إيران باستهداف قواعدهم في سوريا والعراق».

ومن المُتوقع زيادة عدد الجنود الأميركيين في سوريا والعراق، حيث أفادت شبكة «سي بي إس» بأن «1500 جندي أميركي من نيوجيرسي يستعدون للانضمام إلى القتال ضد داعش في سوريا والعراق»، ولكن المصادر الميدانية تشير إلى أن «هذه التعزيزات لم تصل بعد إلى القوات الأميركية في سوريا».