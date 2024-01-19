عدوى خطيرة تضرب جنود الاحتلال في قطاع غزة

عالج العشرات من أطباء الأمراض الجلدية لمئات من جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين عانوا من التهابات حادة في أقدامهم خلال الأشهر الأخيرة تم التناول به في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

تشير الصحيفة إلى أن الحذاء العسكري، الذي يُقفل بإحكام ليتناسب مع الظروف الميدانية، يجبر الجنود على ارتدائه لعدة أيام متتالية، ونتيجة للحرارة والرطوبة العالية، تتكاثر البكتيريا والفطريات المعدية، مما يؤدي إلى رائحة كريهة قوية وحكة قد تصل إلى حد النزيف.

ووفقًا للتقرير، تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم، مع العلاج الموضعي للقدم، وتم إعطاء تعليمات لتهويتها قدر الإمكان خلال النشاط العملي.

وأوضح إيتي شاريج، طبيب الأمراض الجلدية في مركز مئير الطبي، أن تأثير الحذاء العسكري يتسبب في زيادة التعرق، مما يؤدي إلى ارتفاع نمو البكتيريا والفطريات في ظروف القتال.

ومع مرور الوقت، يؤدي الإجهاد الجسدي والأحذية غير المريحة أيضًا إلى انغراس الظفر داخل الجلد، مما يعتبره الجسم جسمًا غريبًا ويسبب التهابًا مؤلمًا.

وأضاف أن الأطباء العسكريين يجب أن يكونوا حذرين ويعالجوا الجنود بشكل عاجل عند ظهور العلامات الأولى للعدوى.

سكاي نيوز