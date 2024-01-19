قصف صاروخي ومدفعي في الجولان المحتل

أطلق مجهولون قذائف صاروخية من الأراضي السورية صوب مناطق تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

و تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قبل مجهولين من الأراضي السورية باتجاه مواقع يُعتقد أنها تعود للجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في الجولان.

الهجمات نفذت من محيط قرية “المسيرتية” شمال بلدة “جملة” في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وفي الوقت نفسه، أفادت المراسلة بسقوط عشر قذائف مدفعية أُطلقت من قبل جيش لاحتلال الإسرائيلي من مواقعه في الجولان السوري المحتل، حيث وقعت في المناطق الزراعية بمحيط قرية “المسيرتية” في ريف درعا الغربي.

وأكد سكان قرية “المسيرتية”أن الأضرار اقتصرت على الممتلكات المادية.

في تطور آخر، شنت طائرات مسيرة انتحارية هجومًا على موقع يتبع “الاستخبارات الأمريكية” وقوات “قسد” التابعة لها، في بلدة هيمو بريف القامشلي الغربي في محافظة الحسكة. ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يتعرض له الموقع خلال العشرة أيام الماضية، وتم تنفيذه بواسطة المقاومة العراقية.



سبوتنيك