رئيس الأركان الاسرائيلي: احتمالات الحرب مع لبنان باتت أعلى بكثير من أي وقت

أشار رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، إلى أن احتمال حدوث حرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل أصبح الآن أعلى بكثير مما كان عليه في الفترة الأخيرة.

خلال زيارته لتفقد تدريبات لجنود الاحتياط قرب الحدود مع لبنان، أكد هاليفي أن إسرائيل تزيد من استعدادها للمواجهة في لبنان.

وقال هاليفي: “لا يمكنني تحديد متى ستندلع الحرب في الشمال، ولكن يمكنني أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة هو الأعلى بكثير مما كان عليه في الماضي”.

وأكد على أن تحقيق هدف إعادة السكان الذين فروا خلال الاشتباكات مع حزب الله يتطلب تغييرًا كبيرًا.

وأضاف أنه تم استخلاص الكثير من الدروس من التجربة في قطاع غزة، والتي تعتبر ذات صلة وثيقة بالتحضير للقتال في لبنان، مشيرًا إلى أهمية تكييف تلك الدروس.