 إحالة رؤساء وحدات إدارية ومخالفي بناء للتحقيق

في الفترة الأخيرة، قامت مجالس المدن في عدة مناطق بمحافظة ريف دمشق، بما في ذلك داريا والنبك وقطنا والسيدة زينب وضاحية قدسيا والغسولة، بتنفيذ عمليات هدم لمخالفات البناء وفقًا للمرسوم رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.

أفاد مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق، غاندي سليمان أن الوحدات الإدارية هي المسؤولة عن تنفيذ المرسوم رقم 40 الخاص بمخالفات البناء، وأوضح أنه استنادًا إلى شكاوى ومعلومات تلقتها المحافظة حول وجود مخالفات بناء في المناطق المذكورة، تم تكليف الوحدات الإدارية بمتابعة تلك الشكاوى وقمع المخالفات.

وأشار سليمان إلى وجود لجان فرعية تعنى بقمع مخالفات البناء في معظم مناطق المحافظة، تكون مؤلفة من مدراء المناطق ورؤساء الوحدات الإدارية ومهندسين من الخدمات الفنية.

بالنسبة للمخالفات التي تم هدمها خلال الأيام القليلة الماضية، أوضح سليمان أن معظمها كانت تصاوين بناء مرتفعة كانت مقامة فوق أراض زراعية، وتراوح عددها بين 10 و15 تصوينة، تم أيضًا هدم 3 مبان خارجة عن التنظيم كانت قيد الإنشاء، وهدم مخالفة وجزء من بناء في ضاحية قدسيا، وهدم هنغار في منطقة السيدة زينب، وأشار إلى أن عمر تلك المخالفات يتراوح بين 4 و7 سنوات.

أكد مدير المتابعة أن هدف هدم تلك المخالفات هو الحفاظ على الأراضي الزراعية والامتثال لأنظمة البناء، وأوضح أنه وفقًا للأنظمة والقوانين، تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، سواء كانوا رؤساء وحدات إدارية أو مقاولين بناء، مع التأكيد على أنه سيتم متابعة ومحاسبة أي شخص يُثبت تورطه في تلك المخالفات، يُشير إلى أن الحملات ستمتد لتشمل أي شخص يُثبت تورطه في تلك المخالفات، سواء كان ذلك رئيس وحدة إدارية أو مقاول بناء وفقاً لموقع غلوبال.

يجدر بالذكر أنه نظرًا لاتساع مساحة محافظة ريف دمشق ولتسهيل عمليات قمع مخالفات البناء، تم تشكيل لجان فرعية مكلفة بالهدم، تتألف من مدراء النواحي ورؤساء البلديات ومهندسين من الخدمات الفنية.

غلوبال