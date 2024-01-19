“بلومبرغ”: صواريخ إيـرانـية عالية التقنية تهدد “إسرائيل”

أكد موقع “بلومبرغ” الأميركي أمس الخميس أن اختيار إيـران عدم استخدام صواريخ قصيرة المدى في الهجوم على شمال سوريا يمكن أن يكون لاختبار أحدث تقنياتها أو لإرسال رسالة إلى إسرائيل، وأشار إلى أن إيران أعلنت للعالم، خاصة لإسرائيل، جاهزيتها لدخول المعركة بنفسها عند مواجهة الضغوط.

كشف تقرير الموقع أن سلسلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية عبر الحدود، قد أظهرت جزءًا جديدًا من ترسانة إيران على مسافة بعيدة المدى لأول مرة باستخدام صاروخ “خيبر شكن” الباليستي الدقيق التوجيه، وأشار إلى أن هذا الهجوم كان أطول هجوم في تاريخ حرس الثورة الإيراني الذي تم الإبلاغ عنه.

وفي تفاصيل الهجوم، أطلق حرس الثورة الإسلامي صاروخ “خيبر شكن” الباليستي الدقيق هذا الأسبوع في ضربة بلغت طولها 1300 كيلومتر على تنظيم “داعش” في سوريا من جنوب غرب إيران.

وأوضح التقرير أن هذا يجعله الهجوم الأبعد في تاريخ حرس الثورة الإيراني الذي تم الإبلاغ عنه، وأشار إلى أن هذه التطورات تشكل تحولًا في الأوضاع بعد مرور 100 يوم على الأزمة الراهنة.

وأكد باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فابيان هينز، أن اختيار إيران عدم استخدام صواريخ قصيرة المدى في الهجوم كان إما لاختبار تقنياتها الحديثة أو لإرسال رسالة إلى إسرائيل، ورأى أن استخدام إيران للصواريخ ذات المدى البعيد يفوق ما يحتاجونه لضرب أهدافهم.

وشدد الموقع على أن هذه الهجمات تأتي كرد فعل صارخ على أي شخص يظن أن تراجع إيران يعني عدم رغبتها في المواجهة المباشرة، وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل أن سلسلة من الهجمات الإيرانية بالصواريخ قد تصل إلى تل أبيب.

