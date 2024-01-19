أسرى وقتلى بصفوف "قسد" في هجوم لأبناء القبائل العربية شرقي سورية

خلال سلسلة الأحداث المستمرة على مدى عدة أشهر، تمكن مقاتلو قوات العشائر العربية من قتل وإصابة والقبض على عدد من المسلحين التابعين لـ “قسد” المتحالفة مع الجيش الأمريكي في هجمات متزامنة على مواقعهم في ريف محافظة دير الزور، شرقي سورية.

ووفقًا للتقارير، نفذ مقاتلو العشائر والقبائل العربية هذه العمليات في بلدتي الجنينة و”حوايج بو مصعة” بريف دير الزور الغربي، حيث أسروا 6 من أفراد “قسد” بعد اشتباكات استمرت لأكثر من ساعة.

وتم نقل المسلحين الأسرى إلى وجهة غير معروفة.

تشهد المناطق التي تخضع لسيطرة قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي في ريف دير الزور الغربي حاليًا إلى استنفار أمني وعسكري.

يأتي هذا في سياق هجمات سابقة نفذها مقاتلو العشائر ضد نقاط “قسد”، مع تصاعد التوتر بين القوات العربية و”قسد” في هذه المنطقة.

يأتي الهجوم في إطار استمرار التوتر القائم بين العشائر العربية و “قسد”، حيث أعلن شيخ قبيلة “العكيدات” وقائد الحراك العشائري تشكيل مجلس عسكري جديد باسم “صقور العشائر”، بهدف طرد قوات “قسد” من مناطق دير الزور.

يأتي هذا جراء عدم تلبية مطالب العشائر والقبائل العربية من قبل “التحالف الدولي” بقيادة الجيش الأمريكي وعدم تمثيلهم بشكل كاف في هياكل “قسد”.

سبوتنيك