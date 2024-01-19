بدء السياحة الشتوية إلى بلودان

مع بداية تساقط الثلوج على جبال القلمون وبلودان في ريف دمشق، شهدت الطلبات السياحية الداخلية ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في منطقة بلودان، والتي تُعَدُّ وجهة جاذبة لعشاق الثلوج.

ورغم هذا الإقبال، يُثار التساؤل حول استمرارية هذا النشاط السياحي في ظل ارتفاع أسعار الوقود وغلاء تكاليف وسائل النقل.

بمراقبة تكاليف المواصلات من العاصمة دمشق إلى بلودان، حيث اتضح أن تكلفة السفر بالسرفيس تتراوح بين 350 و500 ألف ليرة سورية.

وفيما يتعلق بتكلفة الوقود، تبلغ تكلفة تعبئة تنكة (20 ليترًا) بالبنزين المدعوم حوالي 190-200 ألف ليرة سورية، بينما ترتفع إلى حوالي 250 ألف ليرة سورية إذا تمت تعبئتها بالبنزين أوكتان 95، وتصل إلى 320 ألف ليرة سورية إذا استخدم البنزين الحر من السوق السوداء.

فيما يتعلق بخيارات السفر، فإن الرحلات الجماعية تعتبر أكثر اقتصادًا، حيث يصل تكلفة الفرد فيها إلى حوالي 75 ألف ليرة.

يعبر سكان المنطقة عن رغبتهم في الاستمتاع بالرحلات الشتوية إلى بلودان على الرغم من التكاليف العالية، مشيرين إلى جمال الأجواء وأهمية هذه المدن كوجهات سياحية شتوية بارزة في سورية.



صاحبة الجلالة