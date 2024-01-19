العثور على صحفي سوري مخـنوقاً في منزله بحمص

19-01-2024

العثور على صحفي سوري مخـنوقاً في منزله بحمص

عُثر على رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، يُدعى “م، ح”، مقتولًا بوسيلة الخنق في منزله بحي السبيل في مدينة حمص، الثلاثاء، وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجريت.

تم إبلاغ الجهات المختصة عن الحادثة، وإرسال فرق من القسم المختص والأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى الموقع.

وفي الفحص الأولي للمكان، تم اكتشاف الجثة وجدت على وجهها وتحت وسادة، مع ارتكاب سرقة لبعض محتويات المنزل.

نُقلت الجثة إلى المستشفى، حيث كشفت التحقيقات أن سبب الوفاة كان ضيق التنفس نتيجة للخنق.

تم تسليم جثة الرجل لذويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الجريمة وضبط الجناة لتقديمهم للعدالة.

يُذكر أن الرجل الذي تم العثور عليه متوفيًا كان صحفيًا يعمل في هذا المجال.

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