 القبض على شبكة تبيع أدوية مزورة

كشفت مصادر عن اعتقال شبكة مختصة في بيع أدوية مزورة ومهربة في محافظة حلب، حيث تم نقل القضية إلى القضاء عبر إدارة الجمارك.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن أفراد هذه الشبكة تم اعتقالهم في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وكانوا يتاجرون بأنواع مختلفة من الأدوية، بما في ذلك أدوية لمرضى السرطان وبعض الأدوية الحقنية مثل “كزاز”، و”إيبوتين لرفع الخضاب”، و”تنافر الزمر”، ويتم بيعها كأدوية أجنبية من إنتاج شركات عالمية، على الرغم من أن علب الأدوية كانت خالية من أي مواد دوائية .

وأوضحت المصادر أن نتائج التحليل التي أُجريت في مديرية صحة حلب أظهرت أن هذه العلب تحتوي على مواد مثل “سيروم ملحي وكبسولات أسيد فوليك”، وأنها لا تحمل أي فعالية دوائية للأمراض التي تُوصف لها باسمها الدوائي، مشيرة إلى أنها مزيفة وغير فعالة، ويمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للمرضى قد تصل إلى الوفاة.

يُشار إلى أن أسعار الأدوية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مما جعلها عبءًا ثقيلاً على الأفراد ذوي الدخل المحدود، خاصة في فصل الشتاء.

وشهدت أسعار الأدوية زيادة بنسبة 70% خلال عام 2023، حيث ارتفعت أسعار الأقراص والكبسولات والشراب والقطرات العينية، وزادت أسعار المراهم والكريمات والقطرات الأذنية والأنفية والبخاخات الصدرية بنسبة 100%.



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