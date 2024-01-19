استشهاد 10 سوريين بغارة جوية أردنية جنوبي السويداء

استشهد 10 مواطنين في غارة جوية على قريتين هما ملح وعرمان جنوبي السويداء، قرب الحدود مع الأردن، و الغارة التي استهدفت القرى السورية قرب الحدود الأردنية نُفِّذَتْ بواسطة طائرات تابعة لجهات خارجية.

وقالت قناة الميادين أن دمشق لم تصدر أي تعليق حتى الآن حول الغارات الجوية التي استهدفت القريتين السوريتين قرب الحدود الأردنية.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية السورية إلى أن التقديرات تشير إلى أن الطائرات التي نفذت هذه الغارات قد تكون تابعة لسلاح الجو الأردني، دون أن تُقدِّم عمّان أي بيان أو توضيح في هذا الصدد.

يُذكر أنه في السادس من يناير، اندلعت اشتباكات على الحدود السورية-الأردنية، حيث أفاد الجيش الأردني بأن الاشتباكات نشبت بين القوات الأردنية ومجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 وإصابة آخر.