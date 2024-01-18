حالة الطقس 18/1/2024

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجة مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، كما تكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الشمالية والساحلية، وليلاً يستمر الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.