ضبط ذهب مجهول المصدر بدمشق

18-01-2024

ضبط ذهب مجهول المصدر بدمشق

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ماهر بيضة أن عناصر الرقابة التموينية ضبطت مخالفة جسيمة تتعلق بحيازة مواد مجهولة المصدر (ذهب لا يحمل دمغة الجمعية الحرفية للصاغة كمية 31,19 غراماً عيار 18 و24,93 غراماً عيار 21)، وتم تنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١.

وأشار إلى أن المخالفات تضمنت ٨٠ ضبطاً منها ضبط مخبز الأيوبي بمخالفة نقص بالتخريجات للخبز، بالإضافة لضبط 3 أشخاص بمخالفة الاتجار بالخبز في دمر, فيما تنوعت باقي الضبوط بمخالفات عدم وجود بطاقة بيان والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير فواتير غير نظامية, وبلغت تغريمات الضبوط المنظمة أكثر من 102 مليون ليرة.

الثورة

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