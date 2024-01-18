جمعية الأجبان والألبان تتحضر لوضع تسعيرة جديدة
استقرت أسعار الألبان والأجبان في سوريا خلال الفترة الماضية، عند مستوياتها القياسية التي جعلتها ممنوعة على اغلب الأسر السورية.
وسجل سعر كيلو اللبن 8 آلاف ليرة، وسعر كيلو الحليب 7 آلاف، والجبنة البيضاء 36 ألف، واللبنة 32 ألف.
وكشف المسؤول الاقتصادي في الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان في دمشق أحمد السواس، أن الجمعية تتحضر لوضع أسعار جديدة للحليب والألبان والأجبان ومشتقاتهما، مبيناً أن الأسعار بدأت بالانخفاض خلال الفترة الحالية.
وقال السواس: منذ ثلاثة أسابيع حتى الآن، بدأت أسعار الحليب بالتراجع الأمر الذي سينعكس على أسعار باقي المنتجات بالتأكيد، مبيناً أن سعر حليب الغنم بدأ يماثل سعر الحليب البقري ما أجبر المربين على تخفيض السعر لتحقيق الاستمرارية ببيع منتجاتهم، إذ تراجع سعر كيلو اللبن بمقدار 700 ليرة سورية، بينما تراجع سعر كيلو اللبنة بنحو 1500 ليرة سورية، أما الجبنة البلدية تراجعت بقيمة تتراوح بين 3000 -5000 ليرة سورية.
وأرجع السواس الانخفاض بالسعر، إلى تراجع القدرة الشرائية للأهالي بالإضافة إلى أن هذه الفترة من العام تعتبر موسم جيد لإنتاج حليب الأغنام، مطالباً باعتماد تسعيرة أسبوعية للحليب ومشتقاته أسوة بالخضار واللحوم والبيض، سيما وأن الحليب ومشتقاته يتأثر بالعرض والطلب بشكل كبير وبعمليات التصدير.
أثر
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