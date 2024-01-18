تعرف على كبار مشتري الطحين الروسي
اعلنت روسيا عن توريد أكثر من 1.1 مليون طن من الطحين والقمح والحبوب، إلى الأسواق الخارجية خلال العام 2023.
وأفاد مركز "أغرواكسبورت"، بأن صادرات الطحين صعدت في 11 شهرا من 2023 بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار المركز الروسي، إلى أن صادرات الطحين في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من العام 2023 تجاوزت صادرات العام 2022 بأكمله.
وبحسب الموقع، فإن أكبر 3 دول مستوردة للطحين الروسي، العراق، أفغانستان، وجورجيا.
من جهة اخرى، أظهرت بيانات مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية "أغرواكسبورت"، أن روسيا ضاعفت بنحو 10 مرات صادراتها من لحم الضأن في العام الماضي 2023.
وبحسب البيانات الأولية فقد تم تصدير أكثر من 10 آلاف طن من لحم الضأن في العام الماضي، بينما في العام 2022 لم تتجاوز الشحنات ألف طن، وأكبر 3 دول مستوردة للحم الضأن الروسي في العام 2023: إيران، الإمارات العربية المتحدة، كازاخستان.
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