18-01-2024
إصابة 14 شخصاً بحادث صدم رافعة سيارات في حماة
تعرض نحو 14 شخصًا لإصابات متفاوتة الشدة في حادث سير مروع وقع في مدينة حماة، و أفاد رئيس فرع المرور في حماة، العميد وليد العجيلي، بأن شاحنة رافعة تابعة لمديرية النقل الطرقي في حماة فقدت فراملها أثناء نزولها في نزلة شارع العلمين، مما أدى إلى اصطدامها بنحو 6 سيارات حتى وصولها إلى ساحة العاصي وسط المدينة.
وذكر مصدر طبي في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني أن نحو 14 شخصًا تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشفى، حيث قامت الفرق الطبية بجهود كبيرة لتقديم العلاج المناسب لهم, أشار المصدر إلى أن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، دون تسجيل حالات وفاة حتى اللحظة.
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