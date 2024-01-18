إصابة 14 شخصاً بحادث صدم رافعة سيارات في حماة

تعرض نحو 14 شخصًا لإصابات متفاوتة الشدة في حادث سير مروع وقع في مدينة حماة، و أفاد رئيس فرع المرور في حماة، العميد وليد العجيلي، بأن شاحنة رافعة تابعة لمديرية النقل الطرقي في حماة فقدت فراملها أثناء نزولها في نزلة شارع العلمين، مما أدى إلى اصطدامها بنحو 6 سيارات حتى وصولها إلى ساحة العاصي وسط المدينة.

وذكر مصدر طبي في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني أن نحو 14 شخصًا تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشفى، حيث قامت الفرق الطبية بجهود كبيرة لتقديم العلاج المناسب لهم, أشار المصدر إلى أن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، دون تسجيل حالات وفاة حتى اللحظة.