ما مهمة العزم الصلب التي تعتزم أمريكا تنفيذها في سوريا والعراق

أعلنت شبكة “سي بي أس نيوز” الأمريكية أن وزارة الدفاع، المعروفة بـ “البنتاغون”، قررت إرسال 1500 جندي من لواء المشاة القتالي رقم 44، الذي يتبع للحرس الوطني التابع لجيش نيوجيرسي، في إطار “عملية العزم الصلب”، وذلك لمواجهة تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وأوضحت الشبكة أن هذا النشر العسكري يأتي في إطار الحملة العسكرية الرامية إلى هزيمة تنظيم الدولة، حيث سيتم إرسال 1500 جندي من الحرس الوطني التابع لجيش نيوجيرسي إلى المناطق العراقية والسورية، وسيكون مدة مهمتهم هناك لمدة عام.

وستشمل المرحلة الأولية من هذه العملية إرسال الجنود إلى قاعدة فورت بليس في ولاية تكساس، حيث سيخضعون لفترة تدريب تستمر لمدة 5 أسابيع قبل مشاركتهم في مهمة “العزم الصلب” في المناطق المحددة بسوريا والعراق.