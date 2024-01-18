الاحتلال الأمريكي يعزز الدفاعات الجوية لقواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا

تم تعزيز نظام الدفاع الجوي للاحتلال الأمريكي في محيط حقلي النفط “العمر” وحقل الغاز الطبيعي “كونيكو” بإضافة منطاد جوي للمراقبة فوق الحقل الأول، إضافة إلى نشر مضادات جوية في محيط قاعدة “كونيكو”، في محافظة دير الزور، أطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في حقل “العمر” منطاد مراقبة مجهز بتقنيات مراقبة عالية الدقة لرصد التحركات في المنطقة المحيطة بالقاعدة، إضافة إلى استخدام أجهزة تصوير في المنطقة المجاورة.

من جهة أخرى، في قاعدة حقل “كونيكو”، نشرت قوات الاحتلال الأمريكية منطادًا جويًا للمراقبة قبل بضعة أشهر، وقامت هذه المرة بتعزيز القاعدة بوجود قواعد مضادات صواريخ (أرض-جو) إلى جانب المضادات الأرضية الحالية، وفقًا لوكالة “سبوتنيك”، يُغطي المنطاد المناطق المحيطة بالقاعدة على بُعد 10 كيلومترات، وهو مخصص للمساعدة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت القاعدة مرارًا في الأسابيع الأخيرة.

تأتي هذه التعزيزات في إطار محاولة لتعزيز القدرة على صد الهجمات المتكررة، سواء كانت عبر القصف الصاروخي أو الهجمات بالطائرات المسيرة، ويأتي هذا ردًا على فشل الدفاعات الحالية في إحباط الهجمات السابقة، التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في ريف دير الزور، وتواجه هذه القواعد هجمات متكررة من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تستند إلى الهجمات كرد فعل على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.