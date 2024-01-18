من هي ليمان شاويش التي أعلنت المخابرات التركية تحييدها بالقامشلي؟

أفصحت الاستخبارات التركية، يوم الثلاثاء عن “تحييد” القيادية لـ “وحدات حماية الشعب”، ليمان شاويش، في مدينة القامشلي في شرق سورية.

وفقًا لتقرير “TRTHABER”، حددت المخابرات التركية موقع شاويش، الملقبة بـ “ريحان عامود”، في القامشلي.

تُعتبر شاويش إحدى قادة “الهيكل النسائي” لـ “وحدات حماية الشعب” ومسؤولة في “حزب الحياة الحرة الكردستاني في سورية”.

وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية، تُدير شاويش “الفضاء الاجتماعي والأنشطة التنظيمية نيابة عن التنظيم في سورية”.

يستخدم المصطلح “تحييد” في سياق العمليات الأمنية للدلالة على القضاء أو إبطال فعالية الشخص المعتبر تهديدًا للأمن القومي التركي.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة عمليات تعلنها تركيا بشكل متكرر، تستهدف قادة “حزب العمال الكردستاني”، وتتزامن مع حملة قصف جوي على مواقع “وحدات حماية الشعب” و “قسد” في شمال وشرق سورية.



وكالات