إمرأة تشارك زوجها بالنصب على تجار حلب

18-01-2024

إمرأة تشارك زوجها بالنصب على تجار حلب

تم تلقي معلومات في فرع الأمن الجنائي بحلب حول فعل مشبوه لشخص وزوجته يشمل النصب والاحتيـال ضد أصحاب المحال التجارية في المدينة، وزعمهما صفة أمنية مع التهـ.ديد بحق بعض الأشخاص.

بعد التحقيقات، تم القبض على الزوجين (أحمد.خ) و (رانيا.ح) في الأشرفية، حيث تم ضبط معهما أدوية نفسية تستخدم كحبوب مخـدرة.

أقر (أحمد.خ) بتنفيذ حوالي (12) عملية نصـ.ب واحتيـ.ال على أصحاب المحال باستيلاء على بضائع مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت (رانيا.ح) مشاركتها مع زوجها في هذه الأعمال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم تقديمهما للقضاء.

 

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