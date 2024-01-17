استئناف الخدمات القنصلية السورية وافتتاح السفارة السعودية في سورية.. قريباً

توفرت معلومات إعلامية تفيد بأن السفارة السعودية في دمشق ستفتتح قريبًا، حيث ستبدأ التحضيرات لافتتاحها خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة بشكل مؤقت حتى يتم تعيين سفير لخادم الحرمين الشريفين في سورية.

وقد عادت السفارة السورية في الرياض إلى العمل بشكل طبيعي بعد استلام السفير أيمن سوسان لمهامه، حيث استؤنفت الخدمات القنصلية وبدأت في تقديم الخدمات للمقيمين السوريين في المملكة، الذين يبلغ عددهم حوالي مليون شخص.

وتم تنظيم العمل القنصلي وتقديم الخدمات للمراجعين، حيث يتم استقبال حوالي 300 مراجع يوميًا.

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