قسم شرطة الشعار بحلب يكتشف جريمة قتل حصلت في عام 2013 ويلقي القبض على الفاعل

ادعت الإمرأة (غيثاء . م) إلى قسم شرطة الشعار في حلب بتعرضها للعـ.نف والضـ.رب المتكرر من قبل زوجها المدعو (محمد . م) ومحاولته الاعتـ.داء على ابنته القاصر والبالغة من العمر ستة عشر عاماً ، ومن خلال المتابعة والبحث تمكنت دورية من القسم المذكور من إلقاء القبض على المدعى عليه وإحضاره إلى مركز القسم.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبالتوسع بالتحقيقات معه اعترف بقـ.تل ابنة زوجته البالغة من العمر حوالي عشرين عاماً خنقاً وذلك منذ عام 2013 بعد الاعتداء عليها وضربها وإخفاء جثتها ضمن فتحة التهوية في منزله الكائن في محلة ميسلون ، ثم قام بوضع لوح حديدي ومادة الإسمنت والبلاط فوق مكان الجـ.ثة لإخفاء معالم الجـ.ريمة.

على الفور توجهت الدوريات من قسم شرطة الشعار والأدلة الجنائية والدفاع المدني ولجنة الكشف الطبي والقضائي إلى مكان وجود الجـ.ثة وتم نقل رفـ.اتها إلى مركز الطبابة الشرعية بحلب لإجراء الكشف اللازم.

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية