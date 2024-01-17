رفع تعرفة الكهرباء في سورية للمشتركين بالقطاعين العام والخاص

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين بالقطاع الخاص والعام، المعفيين من التقنين كليا أو جزئيا، والتي تم الحديث عنها سابقا آواخر العام الفائت، ويبدو أنه تم البدء بتطبيقها اعتبارا من بداية العام الجديد، وفق ما أكده القرار المتداول الصادر عن وزارة الكهرباء.

وبحسب ما تم تداوله، تم رفع سعر الكهرباء للمشتركين بمراكز تحويل خاصة ولجميع الفعاليات الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية والمنزلية المعفاة من التقنين ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية ليصبح سعرها 1900 ليرة لكل كيلو واط.

وكذلك المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب محطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية، والمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه "النباتي والحيواني"، والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور او أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية، جميعها أصبحت 1900ليرة.

ونفس السعر ينطبق على المشتركين بعدادات أحادية الطور للأغراض السيتحية "الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية"، والمشتركين بعدادات ثلاثية أو أحادية الطور ضمن المدن والمناطق الصناعية.

وعرض القرار الاستثناءات التي يتضمنها، ومنها يستثنى المشتركون لأغراض صهر الحديد والمباني والوزارات والجهات العامة ويتم معاملمتهم وفق قرار تعرفة مبيع الكيلو.