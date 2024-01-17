جامعة دمشق تمنح أول شهادة دكتوراه بالتشريح لطبيب سوري

منحت جامعة دمشق أول شهادة دكتوراه بالتشريح بعنوان “تشريح العجان وإعادة تركيب ثلاثي الأبعاد للمقاطع النسيجية الملونة مناعياً”، للطبيب علاء محمد حشمه، وبتقدير ممتاز وبعلامة 87 من 90.

واستخدمت تقنية التركيب ثلاثي الأبعاد بالتشريح لأول مرة في سورية وفق ما أوضح الدكتور حشمه لـ سانا، مستطرداً بالقول: إن هذا الإنجاز أخد منه من الجهد والعمل المستمر أربع سنوات.

ولفت الدكتور حشمه المختص في الطب النسائي إلى أن جذوة العلم قادته إلى البحث في مجال علم التشريح لأهميته، وكونه من العلوم الحية، حتى نال شهادة الدكتوراه في علم التشريح.

وعن أهمية البحث، أوضح الدكتور حشمه أن هذا البحث ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة ساعد في تصحيح العديد من المفاهيم التشريحية، وفتح المجال للعديد من الدراسات اللاحقة التي ستساعد في الممارسة السريرية.

الأستاذ الدكتور بيان السيد المشرف على أطروحة الدكتوراه ورئيس المركز الطبي الرقمي ورئيس لجنة الجودة والاعتمادية في كلية الطب البشري في جامعة دمشق بين أن البحث نوعي ومتميز، ولأول مرة يتم توطين تقنية تركيب ثلاثي الأبعاد للمقاطع ملونة مناعياً بجامعة دمشق، مع إعادة تقييمها بطريقة تشريحية، ما يعطي مجالات واسعة لإعادة التشريح التي تمهد الطريق أمام تطبيقات سريرية سواء جراحية أو علاجية.

سانا