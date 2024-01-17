سرق منزلاً بحي الأوقاف في اللاذقية منذ أشهر وفرع الأمن الجنائي يكشف الحادثة 

ادعت مواطنة إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإقدام مجهول منذ عدة أشهر على سرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بالعملة السورية والأجنبية من منزلها الكائن بحي الأوقاف دون خلع أو كسر أثناء غيابها عنه علماً أنها قدمت شكوى سابقة لدى قسم شرطة مدينة اللاذقية الشرقي.

ونتيجة المتابعة والبحث وجمع المعلومات من قبل الفرع المذكور تم حصر الشبهة بشخص كان يعمل مع المدعية يدعى (مضر . ح) مواليد 2002 حيث تم نصب الكمين اللازم له وإلقاء القبض عليه ومصادرة جهازه الخليوي ومجموعة كبيرة من المفاتيح ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على دخول منزل المدعية وسرقته على دفعات بواسطة مفتاح مطابق حيث قام بسرقة مصاغ ذهبي وليرات ذهبية ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره سبعمائة دولار أمريكي وقيامه بتصريف كامل المبلغ عن طريق شخص متواري وصرفه على حاجاته الشخصية ،تم مصادرة المفتاح المستخدم في السرقة والذي كان بحوزته بعد التأكد من مطابقته لقفل باب المنزل واسترداد كامل المصاغ الذهبي المسروق.

الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على الشخص المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً.