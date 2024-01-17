امرأتان بحلب تسرقان الاف الدولارات و ملايين الليرات من محل أقمشة

17-01-2024

امرأتان بحلب تسرقان الاف الدولارات و ملايين الليرات من محل أقمشة

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة ميسلون في حلب بإقدام مجهولين على سرقة مبلغ مالي قدره ( 6000 ) ستة آلاف دولار أمريكي وحوالي ( 20.000.000 ) عشرين مليون ل. س من ضمن محله المعد لبيع الأقمشة في محلة الحميدية.

من خلال البحث وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تمكن القسم المذكور من معرفة الفاعلين واستدراجهم إلى محلة الشعار وإلقاء القبض عليهم ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بدخول الحدث إلى المحل عن طريق المغافلة وسرقة الكيس الذي يحتوي على المبلغ المالي المذكور وأن الامرأتين كان دورهما المراقبة ، وبدلالة المقبوض عليهم تم استرداد كامل المبلغ المالي المسروق.

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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