ارتفاع الناتج الصناعي الصيني خلال عام 2023 الماضي

ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي خلال العام الماضي.

وأوضحت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء نشرتها وكالة شينخوا اليوم أن الناتج الصناعي نما في شهر كانون الأول الماضي بنسبة 6.8 بالمئة عن العام الأسبق و0.52 بالمئة عن شهر تشرين الثاني الماضي.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل، ما يعادل 2.81 مليون دولار.