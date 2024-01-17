أسعار العقارات في الإمارات تشهد أعلى قفزة لها

17-01-2024

أسعار العقارات في الإمارات تشهد أعلى قفزة لها

شهدت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة أعلى قفزة لها على أساس سنوي عام 2023 عالمياً، مع ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 10.4% تقريبًا.
 
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، تحتل الإمارات المركز السادس عالمياً في ارتفاع أسعار العقارات، بعد البرتغال والولايات المتحدة واليابان وهولندا.
 
وبحسب تقرير السوق الشهري لشركة كافنديش ماكسويل للاستشارات العقارية لشهر تشرين الثاني 2023، وصلت أسعار القدم المربع في دبي إلى مستوى مرتفع بلغ 1271 درهماً، متجاوزاً الذروة السابقة في أيلول 2014 بنسبة 3%.
 
وقال سيرجي راكوف، رئيس قسم التكنولوجيا في Allsopp & Allsopp، لصحيفة “تلغراف” البريطانية: إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التدفق الكبير للعمال الأجانب وزيادة الطلب من الأفراد ذوي الثروات العالية.
 
وأشار إلى أن نصف سوق العقارات في دبي يتكون من المشترين الأجانب، حيث يشكل الروس ما يقرب من 15% من السوق.

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