وفاة امرأة مع طفليتها بحريق ضمن منزلهم في اللاذقية

تعرضت امرأة في العقد الثالث من عمرها وطفلتيها، لحادث حريق مأساوي أودى بحياتهما في ساعات الصباح الأولى اليوم، داخل منزلهم الواقع في حي الأزهري بمحافظة اللاذقية.

أفادت الدكتورة سهام مخول، مديرة مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في اللاذقية، بأن قسم الإسعاف استقبل السيدة وطفلتيها اللتين فارقتا الحياة نتيجة للحريق الذي نشب في منزلهما بحي الأزهري، وأشارت إلى أن السيدة، البالغة من العمر 25 عامًا، فقدت طفلتيها، إحداهما في عمر 4 سنوات، والأخرى في عمر 6 سنوات وفقاً لبيان المحافظة.

وأوضحت مخول أن جدة الطفلتين، البالغة من العمر 65 عامًا، تم نقلها إلى وحدة العناية الإسعافية وحالتها الآن جيدة، يعتبر هذا الحادث فاجعة للأسرة، وتظل التحقيقات جارية لفهم أسباب الحريق المأساوي.