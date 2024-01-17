القوات الأميركية تخلي إحدى قواعدها في القامشلي

في تطور ملحوظ، قامت القوات الأمريكية بإخلاء إحدى قواعدها الواقعة في القامشلي شمال شرق سوريا، وذلك بعد مضي أسبوع على تعرضها لهجوم صاروخي، أوضح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القاعدة المخلوعة تقع في قرية هيمو غرب مدينة القامشلي في ريف الحسكة، مشيرًا إلى أن الضباط والعناصر المتواجدين فيها ينتمون لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”

وكانت “المقاومة الإسلامية في العراق” قد أعلنت قبل أسبوع عن تنفيذها هجومًا صاروخيًا على قاعدة هيمو الواقعة غرب مطار القامشلي، وأكدت استمرارها في استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، ضمن سياق عمليات “الانتقام لغزة” ردًا على العدوان الإسرائيلي.

النشرة