17-01-2024
جسم طائر يثير الهلـع في قاعدة أميركية بالعراق
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يظهر فيديو جديد جسمًا طائرًا مجهولًا ينضم إلى سلسلة حوادث الأجسام الطائرة المجهولة في منشآت عسكرية أميركية.
كشف محلل استخباراتي سابق في البحرية الأميركية عن تأثير جسم غامض يشبه “قنديل البحر” على الجيش في العراق.
المقطع يظهر مركبة بأطراف متدلية تنزلق بشكل غير مرئي فوق المنشأة العسكرية بشكل يظهر فقط عبر كاميرات الأشعة تحت الحمراء.
وفي تجربة للعثور عليه، قامت قوات المارينز بتفتيش المنطقة بجهود مضنية.
المقطع الحراري يرصد الجسم وهو يتجه نحو بحيرة الحبانية في العراق.
الفيديو الذي التقط باستخدام منطاد يُظهر الجسم واختفاؤه بعد 17 دقيقة، ولم يتم العثور عليه بعد ذلك.
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