غالانت: العملية البرية المكثفة انتهت شمال القطاع وستنتهي بالجنوب قريبا

صرح وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن العملية البرية الكثيفة في شمال قطاع غزة قد انتهت، وأنها ستنتهي قريبًا في الجنوب أيضًا، جاء هذا الإعلان بعد نقل وحدة دوفدوفان من القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة، وسحب الفرقة الـ36 التابعة للواء الغولاني.

في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب، أكد غالانت أن المرحلة الأولى من المناورات البرية قد انتهت في شمال غزة، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سينتقل قريبًا إلى انتهاء العمليات البرية في الجنوب، دون توضيح الخطوات التالية أو مدتها.

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيش الاحتلال نجح في تفكيك كافة القدرات اللوائية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنهم يعملون على تفكيك الصناعة العسكرية للحركة في وسط القطاع.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه مراحل أخرى لاستكمالها في محاور القتال من خان يونس إلى رفح، فوق وتحت الأرض.

فيما يتعلق بالحكم المستقبلي لغزة، أوضح غالانت أن الفلسطينيين سيكونون هم الذين يحكمونها في المستقبل، ورغم ذلك، أشار إلى أهمية أن يكون النظام الحاكم في غزة من داخل القطاع، ويستند إلى قوى غير معادية لإسرائيل، مؤكدًا على أنه يجب أن يشكل بديلًا مدنيًا يهتم برفاهية سكان غزة وفقاً لموقع الجزيرة.

وفيما يتعلق بملف المحتجزين، أكد غالانت أنه لا يمكن إطلاق سراحهم إلا من موقع القوة، وحذر من أنه إذا توقف إطلاق النار، سيكون مصير المحتجزين هو البقاء لسنوات في الأسر لدى حماس، وأكد أن الضغط العسكري سيحقق أهداف الحرب، متوقعًا أن يكون العام الحالي 2024 هو “عام الحرب”.